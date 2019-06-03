Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:29

Buscar

Últimas notícias
X

Ministro da Justiça

Sérgio Moro chega a MS e segue de carro até Ponta Porã para encontrar presidente do PY

Tempo nublado na cidade da fronteira impediu pouso de avião da FAB, por isso, ele pousou em Dourados e seguiu viagem de carro.

Thailla Torres

Publicado em 03/06/2019 às 15:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ministro da Justiça Sérgio Moro pousou por volta de 12h10 desta segunda-feira (3) no Aeroporto Francisco de Matos Pereira, em Dourados, e segue de carro para Ponta Porã e depois para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde se reúne nesta tarde com o presidente do país vizinho Mario Abdo Benítez.

De acordo com o Campo Grande News, o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) não conseguiu pousar no aeroporto de Ponta Porã devido ao tempo nublado e foi para o aeroporto de Dourados.

Moro seguiu de carro escoltado pela Polícia Federal. De Ponta Porã, o ministro cruza a fronteira e vai até a sede regional da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), onde se reúne com Mario Abdo e com a ministra da Segurança da Argentina Patricia Bullrich, para discutir medidas de combate ao crime organizado na fronteira.

Está previsto um sobrevoo de Moro com o presidente do Paraguai a regiões da Linha Internacional onde existem lavouras de maconha que estão sendo cortadas e queimadas desde ontem na edição da Operação Nova Aliança.

Entretanto, o sobrevoo não está confirmado devido às condições do clima. O próprio presidente paraguaio está com dificuldade para pousar em Pedro Juan devido ao tempo fechado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo