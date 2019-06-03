Sérgio Moro chega a MS e segue de carro até Ponta Porã para encontrar presidente do PY

O ministro da Justiça Sérgio Moro pousou por volta de 12h10 desta segunda-feira (3) no Aeroporto Francisco de Matos Pereira, em Dourados, e segue de carro para Ponta Porã e depois para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde se reúne nesta tarde com o presidente do país vizinho Mario Abdo Benítez.

De acordo com o Campo Grande News, o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) não conseguiu pousar no aeroporto de Ponta Porã devido ao tempo nublado e foi para o aeroporto de Dourados.

Moro seguiu de carro escoltado pela Polícia Federal. De Ponta Porã, o ministro cruza a fronteira e vai até a sede regional da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), onde se reúne com Mario Abdo e com a ministra da Segurança da Argentina Patricia Bullrich, para discutir medidas de combate ao crime organizado na fronteira.

Está previsto um sobrevoo de Moro com o presidente do Paraguai a regiões da Linha Internacional onde existem lavouras de maconha que estão sendo cortadas e queimadas desde ontem na edição da Operação Nova Aliança.

Entretanto, o sobrevoo não está confirmado devido às condições do clima. O próprio presidente paraguaio está com dificuldade para pousar em Pedro Juan devido ao tempo fechado.