Senador consegue a liberação de R$ 430 mil para Bonito, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de R$ 430 mil de recursos federais para obras de infraestrutura em Bonito, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo.

“Solicitei ao ministro general Carlos Alberto dos Santos Cruz, no final de maio, a autorização de pagamentos de 40 convênios e contratos para 25 cidades de Mato Grosso do Sul que estavam pendentes de pagamentos e já estamos sendo atendidos. São obras de pavimentação, drenagem, reforma e construção de escolas, esgotamento sanitário entre outras que estão aguardando o pagamento para serem executadas”, explicou o senador.

Foram liberados R$ 234 mil do Ministério do Turismo para Bonito, que serão para a pavimentação asfáltica das ruas Stardi Carlos Xavier, Vitalina Vargas Machado, Ramão Matos e Darci João Bigaton na Vila Machado, e Ruas Filinto Muller, Olivio Flores e 15 de Novembro localizadas no centro. A obra favorecerá o acesso a diversos atrativos turísticos do município, tendo em vista que o número de turistas aumenta a cada ano e a infraestrutura deve atender a demanda.

Para Paranaíba, os recursos pagos pelo Ministério da Cidadania somam R$ 97,5 mil, e vão garantir um espaço adequado para o lazer e prática de esportes, além de integração da comunidade, promovendo desenvolvimento social e qualidade de vida.

“A obra da reforma da quadra poliesportiva estava parada desde a gestão passada, conseguimos finalizar e vamos inaugurar no dia 04 de julho. A população agora tem um local para a prática de futebol, para andar de skate, as crianças têm lugar para brincar, enfim, era um local que estava depredado e agora será um espaço de lazer para toda a comunidade. Foi muito importante a ajuda do nosso senador, porque assim que pedimos, ele fez a gestão e o valor foi pago de imediato”, afirmou o prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara.

Em Ribas do Rio Pardo, a liberação de R$ 98,6 mil vai garantir a pavimentação asfáltica no entorno da rodoviária. “Este recurso estava parado e estávamos com dificuldade para recebê-lo. O senador Nelsinho nos atendeu prontamente e conseguiu liberar o valor. Agradecemos pelo trabalho em prol de Ribas, principalmente pelos benefícios que o recurso trará para a cidade. Estamos entregando a obra da rodoviária e precisávamos asfaltar o entorno, é uma obra que a população estava esperando muito”, destacou o prefeito Paulo Tucura.

Os recursos para Paranaíba e Ribas do Rio Pardo são provenientes de emendas parlamentares do ex-senador Moka e do ex-deputado federal Carlos Marun e, de Bonito, do programa do Governo Federal de apoio a projetos de infraestrutura turística.