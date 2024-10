Cido, do PSDB, é eleito prefeito de Anastácio

Novo prefeito de Anastácio / Arquivo pessoal

A partir de 2025, Anastácio terá um novo prefeito. Manoel Aparecido da Silva, conhecido como Cido, do PSDB, foi eleito neste domingo (6). A vice-prefeita eleita é Maria Vital, do PP.

Com 100% das urnas apuradas por volta das 17h25, Cido recebeu 3.396 mil votos, o que corresponde a 48,41% dos votos válidos, sendo declarado vencedor pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A segunda colocada, Aline Cauneto, do PODE, obteve 3.820 mil votos, equivalente a 28,91%. Em terceiro lugar ficou Ademir Alves com 17.85%.

Cido votou na Escola Estadual Roberto Scaff, localizada no centro da cidade.

Biografia do Prefeito Eleito

Manoel Aparecido, de 59 anos, é casado, pai de quatro filhos e avô. Ex-secretário de Saúde, Administração e Finanças de Anastácio, ele tem uma trajetória de mais de 35 anos no setor público.

Cido atuou como secretário em diversas gestões municipais, incluindo as administrações de Claudio Valério, Douglas Figueiredo e Nildo Alves de Albres.

Campanha e Alianças

O PSDB de Anastácio inicialmente cogitou lançar o ex-prefeito Douglas Figueiredo como candidato nas eleições de 2024. No entanto, a candidatura de Cido prevaleceu, com o apoio do atual prefeito e presidente do partido, Nildo Alves.

O partido firmou uma coligação com o PP, que indicou Maria Vital, ex-vereadora e ligada à Senadora Tereza Cristina, como candidata a vice-prefeita na chapa.

Principais propostas do plano de governo

Entre as prioridades de Cido para a gestão de 2025, estão obras de infraestrutura e saneamento básico, com foco em resolver problemas históricos de drenagem e pavimentação nos bairros. Suas principais propostas incluem:

Continuidade das obras de drenagem e pavimentação: Foco em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, com especial atenção à canalização da rede de esgoto em valetas a céu aberto.

Melhoria da rede de águas pluviais: Modernização das galerias pluviais antigas, que não conseguem suportar o volume de chuvas torrenciais, frequentemente resultando em alagamentos na cidade.

Revitalização de áreas emblemáticas: Cido promete revitalizar espaços públicos, como a Prainha de Anastácio, que tem grande importância para o lazer da população.

Saneamento básico: Fiscalização da concessão das obras de saneamento, buscando acelerar a universalização do serviço e garantindo que a Prefeitura seja parceira ativa em todo o processo.

Plano de urbanismo sustentável: Desenvolvimento de projetos que promovam o crescimento sustentável e inclusivo da cidade.

Recuperação do pavimento: Recapeamento das ruas que apresentam desgastes, melhorando a mobilidade urbana.

Captação de recursos e parcerias: Estabelecimento de parcerias com os governos estadual e federal para realizar obras de desassoreamento nas áreas próximas ao rio Aquidauana e córregos urbanos.

Gestão de resíduos sólidos: Elaboração de um plano municipal para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, visando garantir maior eficiência no serviço e preservação ambiental.