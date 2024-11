Funai e parceiros implementam roças comunitárias em terras indígenas

O início do plantio das roças comunitárias está previsto para a segunda quinzena de novembro / Agência Brasil

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em parceria com outras instituições, desenvolveu um projeto de roças comunitárias na Terra Indígena (TI) São Marcos, em Mato Grosso. A iniciativa está em fase de execução com foco em assegurar soberania e segurança alimentar ao povo Xavante que vive no território. As roças comunitárias visam a produção sustentável de alimentos, como mandioca, abóbora, milho, amendoim, feijão, batata doce e arroz. A implementação do projeto contempla uma área de 60 hectares.

O início do plantio das roças comunitárias está previsto para a segunda quinzena de novembro com a estimativa de beneficiar cerca de 250 famílias em 15 aldeias do povo Xavante. Os servidores da Coordenação Regional (CR) Xavante, unidade descentralizada da Funai, trabalham em todas as fases do projeto: planejamento, diálogo interinstitucional com os parceiros, execução e acompanhamento constante com visitas técnicas.

O coordenador da CR Xavante, Michael Rã'wa Tsa'e'omo'wa, defende que "a produção de alimentos nos territórios é uma saída para diminuir a insegurança alimentar e nutricional vivida atualmente."

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Xavante, que prestou apoio logístico no transporte dos maquinários à TI; a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), responsável por fornecer 52 mil quilos de sementes a todo o território Xavante; a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), que participa com a prestação de assistência técnica in loco ; e a Missão Salesiana com a concessão de um trator e um tratorista.

Está em fase de planejamento a criação de roças comunitárias também nas Terras Indígenas Parabubure, Marechal Rondon e Sangradouro.

Etnodesenvolvimento

Coordenadora e principal executora da política indigenista no Brasil, a Funai tem como missão institucional proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Entre as atribuições da autarquia indigenista está a promoção de políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas.

Nesse campo, a Funai promove ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas.

A atuação da Funai está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação dos povos indígenas no Brasil, contribuindo para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico.

*Com informações da Funai