Pantaneta pode ser incluída no Calendário de Eventos de MS

Pantaneta / O Pantaneiro

Projeto de Lei 116/2024 pretende incluir no Calendário de Eventos de Mato Grosso do Sul a Festa Pantaneta, realizada no município de Aquidauana. O autor do projeto é o deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Conforme a justificativa do texto, desde o ano de 1997, o evento denominado Pantaneta - a maior micareta do Pantanal -, se destaca como o mais animado carnaval fora de época do Centro-Oeste brasileiro, consagrado nos meses de setembro ou outubro.

De acordo com a proposta, a micareta encontrou potencial de unir o ecoturismo e um festival de música popular brasileira e axé, a qual movimenta a economia de várias cidades do Estado, principalmente a região do Pantanal Sul-mato-grossense (Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos, Miranda, Bodoquena, Corumbá) e a capital.

“O evento é o maior carnaval fora de época do estado de Mato Grosso do Sul, uma manifestação cultural que oportuniza o encontro de turistas e da população com muita música e diversão, geração de emprego e renda para toda a região do Pantanal”, explicou o parlamentar.

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).