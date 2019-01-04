Prefeitura de Bonito lança concurso com salário de R$ 3,5 mil

As vagas serão para:

A Prefeitura Municipal de Bonito lançou nesta sexta-feira (4) o edital de concurso público para o quadro permanente de pessoal da administração municipal. Serão 227 vagas, com salários variando entre e R$ 998 a R$ 3.551,66. (Ver edital abaixo)

Nível superior: advogado (1), assistente social (4), contador (1), enfermeiro padrão (2), enfermeiro padrão – distrito Águas do Miranda (1), farmacêutico bioquímico (2), fisioterapeuta (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (2), professor de arte de 1º ao 5º ano (4), professor regente de educação infantil (25), professor regente de 1º ao 5º ano (29).

Nível Médio: agente administrativo (8), assistente de administração (6), auxiliar de consultório dentário (2), fiscal de postura (1), guarda vidas (5), orientador social (3), técnico de enfermagem (2).

Nível fundamental completo: cuidador (6).

Nível alfabetizado: auxiliar de serviços diversos (20), gari (17), merendeira (20), motorista CNH C (4), motorista CNH D (4), operador de máquinas (4), tratorista (2), vigia (35), zelador (14).

As taxas de inscrição são: R$ 100 para nível fundamental completo e incompleto, R$ 115 para nível médio e R$ 135 para nível superior. O boleto estará disponível no site até um dia útil após a inscrição.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) até o dia 10 de fevereiro.



