Pescadores fazem vaquinha para ajudar família de menina que se afogou no rio Miranda

O grupo “Pescadores do MS”, fundado em Aquidauana, se mobiliza entre os participantes para arrecadar dinheiro à família da menina de seis anos que morreu afogada no rio Miranda, em Miranda, e teve o corpo encontrado nesta terça-feira. O objetivo é ajudar os pais a arcar com os custos do velório, uma vez que eles sobrevivem da pesca e dependem do seguro defeso.

Segundo o representante comercial Bruno Girotto, uma das pessoas por trás da iniciativa, até o momento a vaquinha arrecadou aproximadamente R$ 2.500 que serão entregues amanhã ao pai da garota. “Sou próximo da família dele. Ele é piloteiro do meu avô no Passo do Lontra há muitos anos. Então decidimos nos unir e ajudar”, explicou Bruno.

Cada um dos integrantes do grupo de WhatsApp tem se disposto a doar em média de R$ 30 a R$ 50, como forma de demonstrar solidariedade neste momento difícil. Conforme noticiado, a menina teria se jogado na água e o pai tentou socorrê-la, mas sem sucesso. Hoje, ribeirinhos avistaram o corpo a 450 metros abaixo do local de afogamento e acionaram os bombeiros. Interessados em contribuir podem falar com Bruno pelo número: 67 99842-4903