Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:41

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana oferece tratamento gratuito de auriculoterapia na rede de saúde

Conforme a Prefeitura, o tratamento ajuda relaxar, aliviar o stress, curar alergias, sentir alívio das dores, tratar vícios e ainda a emagrecer

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2018 às 12:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana informou nesta terça-feira (10) que passa a oferecer auriculoterapia na rede pública de saúde para todos os pacientes. Em nota, afirma que é um tratamento inédito na cidade na rede pública e grupo de 30 pacientes que sofrem de várias doenças, como, por exemplo, depressão, hérnia de disco, insônia, enxaqueca, fibromialgia, artrite ou dores lombares já estão recebendo esse tratamento.

A auriculoterapia é um método terapêutico da medicina chinesa que usa o pavilhão auricular para efetuar estímulos com sementes de mostarda e agulhas, em determinados pontos reflexos na orelha, que correspondem a cada um dos órgãos e funções do corpo. O tratamento foi incluído pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, para ser oferecida dentro do SUS em contribuição ao tratamento de diversos pacientes.

Leia Também

• Prefeitura de Aquidauana realiza seletiva de futsal para definir equipe da cidade

• PM e Prefeitura oficializam início da Patrulha Mirim em Aquidauana e Anastácio

• Prefeitura de Aquidauana decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira

De acordo com a Prefeitura, homens e mulheres de todas as idades têm procurado a ESF da Duque de Caxias para participar do tratamento. “Utilizando a técnica da auriculoterapia, higienizamos a orelha do paciente, apalpamos para avaliar e com auxílio de uma pinça abaulada colocamos as sementes de mostarda em pontos da orelha, que possui terminações nervosas correspondentes a órgãos do corpo e seu estímulo traz benefícios para os pacientes, físicos, emocionais e mentais”, explicou a fisioterapeuta Ana Caroline Szczuk, que atende os pacientes na auriculoterapia.

Lurdes de Souza Oruê, de 65 anos, é moradora do Bairro Alto, em Aquidauana. Ela conta com a auriculoterapia como aliada no tratamento para a bursite no ombro direito, a ansiedade, depressão e as dores que sente no joelho esquerdo. “Melhorou muito, eu tenho até dormido melhor depois que comecei a vir aqui no posto de saúde para as aplicações”, disse a paciente.

Segundo o Executivo Municipal, é importante destacar que a auriculoterapia pode ser utilizada como tratamento principal, mas o mais comum é estar associada a tratamentos convencionais. “É uma alternativa complementar que os médicos, psicólogos e terapeutas indicam para vários tratamentos de vários tipos de problemas de saúde”, pontuou a fisioterapeuta Ana Caroline.

Serviço

Os interessados neste tratamento não precisam de encaminhamento médico, basta procurar a secretaria da ESF Duque de Caxias e fazer o agendamento. Todos os agendados são atendidos pelo NASF conforme os dias da semana em que o tratamento é ofertado.

As sessões de auriculoterapia acontecem pela manhã, semanalmente, todas as terças e quintas-feiras na ESF Duque de Caxias. Cada paciente, em média, passa por 5 a 7 sessões, conforme o grau de evolução no tratamento. As sessões são individuais e duram cerca de 20 minutos. O paciente participa de uma sessão por semana.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo