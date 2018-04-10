Prefeitura de Aquidauana oferece tratamento gratuito de auriculoterapia na rede de saúde

Aquidauana
Conforme a Prefeitura, o tratamento ajuda relaxar, aliviar o stress, curar alergias, sentir alívio das dores, tratar vícios e ainda a emagrecer
A Prefeitura de Aquidauana informou nesta terça-feira (10) que passa a oferecer auriculoterapia na rede pública de saúde para todos os pacientes. Em nota, afirma que é um tratamento inédito na cidade na rede pública e grupo de 30 pacientes que sofrem de várias doenças, como, por exemplo, depressão, hérnia de disco, insônia, enxaqueca, fibromialgia, artrite ou dores lombares já estão recebendo esse tratamento.
A auriculoterapia é um método terapêutico da medicina chinesa que usa o pavilhão auricular para efetuar estímulos com sementes de mostarda e agulhas, em determinados pontos reflexos na orelha, que correspondem a cada um dos órgãos e funções do corpo. O tratamento foi incluído pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, para ser oferecida dentro do SUS em contribuição ao tratamento de diversos pacientes.
De acordo com a Prefeitura, homens e mulheres de todas as idades têm procurado a ESF da Duque de Caxias para participar do tratamento. “Utilizando a técnica da auriculoterapia, higienizamos a orelha do paciente, apalpamos para avaliar e com auxílio de uma pinça abaulada colocamos as sementes de mostarda em pontos da orelha, que possui terminações nervosas correspondentes a órgãos do corpo e seu estímulo traz benefícios para os pacientes, físicos, emocionais e mentais”, explicou a fisioterapeuta Ana Caroline Szczuk, que atende os pacientes na auriculoterapia.
Lurdes de Souza Oruê, de 65 anos, é moradora do Bairro Alto, em Aquidauana. Ela conta com a auriculoterapia como aliada no tratamento para a bursite no ombro direito, a ansiedade, depressão e as dores que sente no joelho esquerdo. “Melhorou muito, eu tenho até dormido melhor depois que comecei a vir aqui no posto de saúde para as aplicações”, disse a paciente.
Segundo o Executivo Municipal, é importante destacar que a auriculoterapia pode ser utilizada como tratamento principal, mas o mais comum é estar associada a tratamentos convencionais. “É uma alternativa complementar que os médicos, psicólogos e terapeutas indicam para vários tratamentos de vários tipos de problemas de saúde”, pontuou a fisioterapeuta Ana Caroline.
Serviço
Os interessados neste tratamento não precisam de encaminhamento médico, basta procurar a secretaria da ESF Duque de Caxias e fazer o agendamento. Todos os agendados são atendidos pelo NASF conforme os dias da semana em que o tratamento é ofertado.
As sessões de auriculoterapia acontecem pela manhã, semanalmente, todas as terças e quintas-feiras na ESF Duque de Caxias. Cada paciente, em média, passa por 5 a 7 sessões, conforme o grau de evolução no tratamento. As sessões são individuais e duram cerca de 20 minutos. O paciente participa de uma sessão por semana.
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