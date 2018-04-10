Prefeitura de Aquidauana oferece tratamento gratuito de auriculoterapia na rede de saúde

A auriculoterapia é um método terapêutico da medicina chinesa que usa o pavilhão auricular para efetuar estímulos com sementes de mostarda e agulhas, em determinados pontos reflexos na orelha, que correspondem a cada um dos órgãos e funções do corpo. O tratamento foi incluído pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, para ser oferecida dentro do SUS em contribuição ao tratamento de diversos pacientes.

A Prefeitura de Aquidauana informou nesta terça-feira (10) que passa a oferecer auriculoterapia na rede pública de saúde para todos os pacientes. Em nota, afirma que é um tratamento inédito na cidade na rede pública e grupo de 30 pacientes que sofrem de várias doenças, como, por exemplo, depressão, hérnia de disco, insônia, enxaqueca, fibromialgia, artrite ou dores lombares já estão recebendo esse tratamento.

De acordo com a Prefeitura, homens e mulheres de todas as idades têm procurado a ESF da Duque de Caxias para participar do tratamento. “Utilizando a técnica da auriculoterapia, higienizamos a orelha do paciente, apalpamos para avaliar e com auxílio de uma pinça abaulada colocamos as sementes de mostarda em pontos da orelha, que possui terminações nervosas correspondentes a órgãos do corpo e seu estímulo traz benefícios para os pacientes, físicos, emocionais e mentais”, explicou a fisioterapeuta Ana Caroline Szczuk, que atende os pacientes na auriculoterapia.

Lurdes de Souza Oruê, de 65 anos, é moradora do Bairro Alto, em Aquidauana. Ela conta com a auriculoterapia como aliada no tratamento para a bursite no ombro direito, a ansiedade, depressão e as dores que sente no joelho esquerdo. “Melhorou muito, eu tenho até dormido melhor depois que comecei a vir aqui no posto de saúde para as aplicações”, disse a paciente.

Segundo o Executivo Municipal, é importante destacar que a auriculoterapia pode ser utilizada como tratamento principal, mas o mais comum é estar associada a tratamentos convencionais. “É uma alternativa complementar que os médicos, psicólogos e terapeutas indicam para vários tratamentos de vários tipos de problemas de saúde”, pontuou a fisioterapeuta Ana Caroline.

Serviço

Os interessados neste tratamento não precisam de encaminhamento médico, basta procurar a secretaria da ESF Duque de Caxias e fazer o agendamento. Todos os agendados são atendidos pelo NASF conforme os dias da semana em que o tratamento é ofertado.

As sessões de auriculoterapia acontecem pela manhã, semanalmente, todas as terças e quintas-feiras na ESF Duque de Caxias. Cada paciente, em média, passa por 5 a 7 sessões, conforme o grau de evolução no tratamento. As sessões são individuais e duram cerca de 20 minutos. O paciente participa de uma sessão por semana.