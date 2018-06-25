Caravana da Saúde atendeu nas primeiras seis horas mais de 1,2 mil pessoas

No sábado (23), no primeiro dia de Caravana da Saúde nos Hospitais, em um período de seis horas, mais de 1.260 procedimentos foram realizados, entre consultas, exames e atendimentos sociais. A expectativa no setor de Oftalmologia de atender cerca de mil pacientes foi superada. Em quatro horas, na estrutura montada no parque Ayrton Senna, quase 200 pessoas já tinham passado pelas consultas.

As cirurgias de oftalmologia, especialidade onde estão as maiores demandas, começaram nesse domingo (24), já que no dia anterior foram feitas apenas consultas médicas e exames. A Caravana da Saúde no parque Ayrton Senna segue até o dia 6 de julho, mas os procedimentos que acontecerão em ambiente hospitalar vão até dezembro.