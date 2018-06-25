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Saúde

Caravana da Saúde atendeu nas primeiras seis horas mais de 1,2 mil pessoas

A expectativa no setor de Oftalmologia de atender cerca de mil pacientes foi superada

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/06/2018 às 10:16

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No sábado (23), no primeiro dia de Caravana da Saúde nos Hospitais, em um período de seis horas, mais de 1.260 procedimentos foram realizados, entre consultas, exames e atendimentos sociais. A expectativa no setor de Oftalmologia de atender cerca de mil pacientes foi superada. Em quatro horas, na estrutura montada no parque Ayrton Senna, quase 200 pessoas já tinham passado pelas consultas.

As cirurgias de oftalmologia, especialidade onde estão as maiores demandas, começaram nesse domingo (24), já que no dia anterior foram feitas apenas consultas médicas e exames. A Caravana da Saúde no parque Ayrton Senna segue até o dia 6 de julho, mas os procedimentos que acontecerão em ambiente hospitalar vão até dezembro.

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• Caravana da Saúde começa dia 23 com previsão de realizar mais de 17 mil cirurgias

Atendimentos

A previsão é que a Caravana realize 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologista, cardiologista, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, proctologista, endocrinologista, mastologista, nefrologista, reumatologista e pneumologista), além de mais de 18 mil cirurgias (geral, vascular oftalmo, ginecologia, otorrino e urologia).

Exames laboratoriais, de mamografia, ultrassom das mamas, papanicolau e biópsia bucal também podem ser feitos na Caravana, além de diversos serviços sociais, como reconhecimento de união estável, CNH digital, etc.

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