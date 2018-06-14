Caravana da Saúde começa dia 23 com previsão de realizar mais de 17 mil cirurgias

A previsão é realizar 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologistas, cardiologistas, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, proctologista, endocrinologista, mastologista, nefrologista, reumatologista e pneumologista), além de mais de 17 mil cirurgias (geral, vascular oftalmologia, ginecologia, otorrinolaringologia e urologia) .

Com a previsão de realizar mais de 17 mil cirurgias e 32 mil consultas de diversas especialidades, o Governo do Estado vai retomar, a partir do dia 23 de junho, a Caravana da Saúde nos hospitais. O projeto Saúde Mais Perto de Você tem a finalidade de zerar as filas de espera pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Também serão realizados procedimentos em Maracaju e Costa Rica.

No dia 23 de junho terão início os procedimentos nos hospitais credenciados pela Caravana em Campo Grande – Santa Casa, São Julião, Maternidade Cândido Mariano e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Esses procedimentos serão realizados até o fim do ano, de acordo com a conclusão dos atendimentos.

Também no dia 23 de junho a Caravana inicia, no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, cirurgias de oftalmologia e vascular. No entanto, na estrutura montada para atender os pacientes, serão feitas apenas cirurgias mais simples dessas duas especialidades e os atendimentos terminam no dia 6 de julho.

“No Parque Ayrton Senna serão realizadas as cirurgias mais simples de oftalmo e vascular, até o dia 6 de julho. As outras cirurgias serão feitas em ambiente hospitalar para mantermos a linha de cuidado em todo o pós-operatório”, explica a superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mariana Croda.