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Campanha de vacinação continua em 16 municípios de MS até sexta-feira

Foram vacinadas 95% das crianças de 1 a 5 anos em Mato Grosso do Sul

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/09/2018 às 10:47

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A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo continua em Campo Grande e mais 15 municípios de Mato Grosso do Sul até sexta-feira (14).

Foram vacinadas 95% das crianças de 1 a 5 anos em Mato Grosso do Sul. No Estado foram aplicadas 149.634 doses da vacina contra a Pólio, e 149.071 doses da vacina contra o Sarampo.

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Dos 79 municípios, 67 superaram a meta de vacinação de 95%. Por determinação do Ministério da Saúde, continua a vacinação em Campo Grande, Aquidauana, Brasilândia, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Jaraguari, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo e Terenos. Os municípios de Dourados, Anastácio, Jateí e Água Clara atingiram a meta, mas continuam com a vacinação até sexta-feira.

A Campanha de Vacinação teve início em 6 de agosto. O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, com a vacina oral poliomielite (VOP0) aos 15 meses e aos quatro anos de idade.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu 257.700 doses da vacina contra a Poliomielite e 206.010 doses da Tríplice Viral. As doses das vacinas já foram entregues para todos as regionais e para micro de Campo Grande. Também foram disponibilizadas seringas e agulhas para a vacina tríplice viral num percentual de 100% da população de cada município.

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017 Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.

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