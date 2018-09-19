Hemosul precisa com urgência de sangue tipos “O negativo” e “O positivo”

O tipo O positivo (O+) está com apenas 40% do estoque disponível e as tipagens mais raras, o sangue tipos A negativo (A-) e B negativo (B -), também apresentam poucas bolsas armazenadas.

Com estoque quase zerado do tipo sanguíneo O negativo (O-), o Hemosul de Campo Grande precisa com urgência de doações. Outros tipos de sangue também estão em situação parecida e já requerem atenção.

O Hemosul faz um apelo à população e pede doações. Para doar é preciso apenas responder a alguns critérios básicos. Saiba o que é necessário para ser um doador e ajude quem precisa.

Idade

Para ser um doador tem que ter de 16 a 69 anos, segundo a nova lei da doação de sangue aprovada em 2013, sendo que os doadores de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável ou ter em mãos declaração de autorização, com firma reconhecida.

Também é importante lembrar que a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.

Peso

Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Intervalo de doação

Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Doenças que impedem a doação:

Algumas doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como doença de Chagas, hepatite, aids, sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.

Medicamentos

Alguns medicamentos impedem a doação. Portanto, fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando.

Vacinas

As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina.

Alimentação

Não esqueça: você deve estar bem alimentado para doar sangue. Como muitos pensam não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. Mas você pode evitar alimentos com excesso de gordura quando for doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.