Hemosul precisa com urgência de sangue tipos “O negativo” e “O positivo”

Doação
O tipo O positivo (O+) está com apenas 40% do estoque disponível e as tipagens mais raras, o sangue tipos A negativo (A-) e B negativo (B -), também apresentam poucas bolsas armazenadas
Com estoque quase zerado do tipo sanguíneo O negativo (O-), o Hemosul de Campo Grande precisa com urgência de doações. Outros tipos de sangue também estão em situação parecida e já requerem atenção.
O tipo O positivo (O+) está com apenas 40% do estoque disponível e as tipagens mais raras, o sangue tipos A negativo (A-) e B negativo (B -), também apresentam poucas bolsas armazenadas.
O Hemosul faz um apelo à população e pede doações. Para doar é preciso apenas responder a alguns critérios básicos. Saiba o que é necessário para ser um doador e ajude quem precisa.
Idade
Para ser um doador tem que ter de 16 a 69 anos, segundo a nova lei da doação de sangue aprovada em 2013, sendo que os doadores de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável ou ter em mãos declaração de autorização, com firma reconhecida.
Também é importante lembrar que a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.
Peso
Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.
Intervalo de doação
Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.
Doenças que impedem a doação:
Algumas doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como doença de Chagas, hepatite, aids, sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.
Medicamentos
Alguns medicamentos impedem a doação. Portanto, fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando.
Vacinas
As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina.
Alimentação
Não esqueça: você deve estar bem alimentado para doar sangue. Como muitos pensam não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. Mas você pode evitar alimentos com excesso de gordura quando for doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS