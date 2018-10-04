Alerta: Hemosul precisa com urgência de doações do sangue O+

Com a proximidade do fim de semana, quando as doações de sangue diminuem, o Hemosul faz um apelo à população e pede doações. Na semana que vem, dois feriados deixam a situação ainda mais preocupante.

O Hemosul Coordenador precisa com urgência de doações de sangue O+ (O positivo). O estoque está em situação crítica e alarmante. O O+ é o mais comum, portanto, é o mais solicitado. O Hemosul está com apenas 20% do estoque estratégico deste tipo sanguíneo.

O tipo sanguíneo O – (O negativo) também está com estoque baixo, mas ainda não configura uma situação de emergência.

O Hemosul funciona das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira, inclusive no horário de almoço. No sábado as doações podem ser feitas das 7h às 12h.

Alimentação

Não esqueça: a pessoa deve estar bem alimentada para doar sangue. Como muitos pensam, não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando se faz exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado.

De qualquer maneira, deve-se evitar alimentos com excesso de gordura já na véspera de doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.

Peso

Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Doenças que impedem a doação

Algumas doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como doença de Chagas, hepatite, aids, sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.

Medicamentos

Alguns medicamentos impedem a doação. Portanto, é importe falar para o profissional de saúde, no momento da entrevista, os remédios que está utilizando.

Vacinas

As vacinas impedem temporariamente a doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar alguma dose de vacina.

Idade

Para ser um doador tem que ter de 16 a 69 anos, segundo a nova lei da doação de sangue aprovada em 2013, sendo que os doadores de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável ou ter em mãos declaração de autorização, com firma reconhecida.

Também é importante lembrar que a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.

Intervalo de doação

Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.