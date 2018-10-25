Prefeitura de Terenos faz evento sobre prevenção ao câncer da mulher

Outubro Rosa
Encontro contará com diversas atividades, sorteio de brindes e será aberto ao público
Na próxima semana, 30 de outubro (terça-feira), a Prefeitura Municipal de Terenos realiza evento de encerramento da campanha "Outubro Rosa - mês de prevenção ao câncer da mulher", às 19h, no Centro Cultural Senador Ramez Tebet.
A iniciativa é dos departamentos municipais de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. O encontro é aberto ao público. O Executivo Municipal convida toda a população terenense para participar das diversas atividades, com sorteio de brindes.
Campanha
Na década de 1990, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
Saúde
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