Prefeitura de Terenos faz evento sobre prevenção ao câncer da mulher

Na próxima semana, 30 de outubro (terça-feira), a Prefeitura Municipal de Terenos realiza evento de encerramento da campanha "Outubro Rosa - mês de prevenção ao câncer da mulher", às 19h, no Centro Cultural Senador Ramez Tebet.

A iniciativa é dos departamentos municipais de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. O encontro é aberto ao público. O Executivo Municipal convida toda a população terenense para participar das diversas atividades, com sorteio de brindes.