Saúde Mental dos Idosos é tema de simpósio da Uems

Capital
O objetivo é disseminar o conhecimento sobre saúde mental dos idosos, estimulando a discussão do tema no meio estudantil, na área da saúde e na comunidade
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), juntamente com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e o Hospital São Julião, realizam na Capital, o I Simpósio de Saúde Mental dos Idosos de Mato Grosso do Sul, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018.
O objetivo é disseminar o conhecimento sobre saúde mental dos idosos, estimulando a discussão do tema no meio estudantil, na área da saúde e na comunidade, além de propiciar experiências em atividades mentalmente benéficas através de palestras, apresentações artísticas e oficinas.
O evento ocorrerá no auditório da Uems, em Campo Grande, na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155, e terá como meio de inscrição a contribuição de 1 Kg de alimento não perecível.
O público-alvo são idosos, seus familiares, discentes, docentes e profissionais da área da saúde.
Entre os temas debatidos estão doenças degenerativas, qualidade de vida e políticas públicas para idosos.
Mais informações por e-mail (saudementalidosos@outlook.com) ou pelo telefone (67) 99152-9390 com Ronnyel.
Confira no link a programação.
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