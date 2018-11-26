Saúde Mental dos Idosos é tema de simpósio da Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), juntamente com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e o Hospital São Julião, realizam na Capital, o I Simpósio de Saúde Mental dos Idosos de Mato Grosso do Sul, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018.

O objetivo é disseminar o conhecimento sobre saúde mental dos idosos, estimulando a discussão do tema no meio estudantil, na área da saúde e na comunidade, além de propiciar experiências em atividades mentalmente benéficas através de palestras, apresentações artísticas e oficinas.