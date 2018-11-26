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Saúde Mental dos Idosos é tema de simpósio da Uems

O objetivo é disseminar o conhecimento sobre saúde mental dos idosos, estimulando a discussão do tema no meio estudantil, na área da saúde e na comunidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/11/2018 às 12:32

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), juntamente com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e o Hospital São Julião, realizam na Capital, o I Simpósio de Saúde Mental dos Idosos de Mato Grosso do Sul, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018.

O objetivo é disseminar o conhecimento sobre saúde mental dos idosos, estimulando a discussão do tema no meio estudantil, na área da saúde e na comunidade, além de propiciar experiências em atividades mentalmente benéficas através de palestras, apresentações artísticas e oficinas.

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O evento ocorrerá no auditório da Uems, em Campo Grande, na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155, e terá como meio de inscrição a contribuição de 1 Kg de alimento não perecível.

O público-alvo são idosos, seus familiares, discentes, docentes e profissionais da área da saúde.

Entre os temas debatidos estão doenças degenerativas, qualidade de vida e políticas públicas para idosos.

Mais informações por e-mail (saudementalidosos@outlook.com) ou pelo telefone (67) 99152-9390 com Ronnyel.

Confira no link a programação.

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