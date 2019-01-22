Aquidauanenses terão consultas e exames gratuitos em mutirão de prevenção à hanseníase

Com o objetivo de identificar e tratar os casos de hanseníase em Aquidauana, além de promover a educação em saúde, a Prefeitura de Aquidauana recebe o apoio do Governo do Estado de MS e do Ministério da Saúde para trazer o projeto “Roda-Hans: Carreta da Saúde-Hanseníase” com consultas e exames gratuitos.

Mato Grosso do Sul não está livre da hanseníase, há registros de casos da doença nos municípios e o maior desafio é o diagnóstico precoce, que garante maiores chances de cura com o tratamento.

A carreta itinerante percorre todo o Brasil no intuito de ajudar a combater a hanseníase e nos mês de fevereiro estará em Mato Grosso do Sul. Graças a interlocução do prefeito Odilon Ribeiro junto ao Governo do Estado e o trabalho da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, os moradores do município poderão usufruir dos atendimentos com a vinda da carreta ao município.

O atendimento na Carreta é ofertado por profissionais de saúde da rede municipal, com realização do exame dermatoneurológico para o diagnóstico e avaliação neurológica simplificada, além das atividades de promoção em saúde. Os casos novos diagnosticados iniciam o tratamento imediatamente e são direcionados para acompanhamento nas UFS de referência do paciente.

Durante a estadia da carreta em Aquidauana serão realizadas atividades de promoção e educação em saúde para hanseníase, com especial ênfase no diagnóstico precoce, prevenção de incapacidades, exame dos contatos, além de alertar a população sobre os principais sinais e sintomas da doença, enfrentamento do estigma e discriminação.

Os atendimentos da carreta serão realizados em Aquidauana nos dias 07 e 08 de fevereiro. A carreta ficará à disposição dos moradores para as consultas nesses dois dias, estacionada nas ESFs Claudio Fernandes Stela e José Vória, na Rua Carlos Ferreira Bandeira, no bairro Santa Terezinha. Os horários dos atendimentos são das 7h30min às 11h e das 13h às 17h. Todos os cidadãos que procurarem atendimento na carreta devem levar o RG e o cartão SUS.

Para atender a população, a carreta contará com cinco consultórios e um laboratório de diagnóstico da hanseníase e equipe preparada para tirar as dúvidas dos pacientes. “Tudo está sendo organizado com zelo para que os moradores possam vir e participar desses atendimentos. Quanto antes for diagnosticada a hanseníase, maior é a eficácia do tratamento e as chances de cura. Aproveitem essa oportunidade e venham passar por uma consulta especializada”, completou o prefeito Odilon Ribeiro.

A DOENÇA

A hanseníase, conhecida antigamente como Lepra, é uma doença crônica, transmissível. atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, com capacidade de ocasionar lesões neurais, conferindo à doença um alto poder incapacitante e pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade.

Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são: manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, áreas com diminuição dos pelos e do suor, dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas e inchaço de mãos e pés, caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas juntas, entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz e ressecamento nos olhos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa a 2ª posição do mundo, entre os países que registram casos novos. Em razão da elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno da hanseníase são as principais formas de prevenir as deficiências e incapacidades físicas causadas pela hanseníase.

