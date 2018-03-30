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Turismo

MS é estado campeão de visitas por turistas estrangeiros no Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul sobe no ranking é o oitavo estado mais procurado por turistas estrangeiros, em todo o país

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/03/2018 às 08:20

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De acordo com Anuário Estatístico de Turismo 2018 – Ano Base 2017, divulgado pelo o Ministério do Turismo (Mtur) na última semana, o Brasil registrou no ano passado o maior número de entradas de estrangeiros no país, em toda a sua história. No total, mais de 6,5 milhões de turistas desembarcaram em território nacional e Mato Grosso do Sul aparece como o oitavo estado brasileiro com mais entrada de estrangeiros em 2017.

Mato Grosso do Sul ficou à frente do Distrito Federal e Ceará no número total de entrada de turistas estrangeiros, em relação a 2016. Foram 80.270 no ano passado contra 77.028 entradas do ano anterior, um aumento de cerca 5%.  Conforme a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo mundial cresceu 6% em 2017, na comparação com o ano anterior.

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Segundo Estudo da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo, no agregado do período de 2012 a 2016 os maiores mercados emissores para Mato Grosso do Sul são Paraguai e Bolívia, respectivamente. Dados dos últimos 10 anos dos anuários estatísticos do MTur mostram que os bolivianos e paraguaios representam 86% de todas as chegadas de turistas no MS, considerando todos os meios de acesso. A entrada de bolivianos corresponde a 53% e de paraguaios a 33%, em todo o Mato Grosso do Sul. 

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esse aumento é resultado do trabalho de promoção e divulgação feito pelo Estado nos últimos anos. “Temos feito ações promocionais direcionadas ao público latino-americano como road showsworkshops, participação em feiras e eventos. E assas ações têm atraído principalmente os nossos vizinhos bolivianos e paraguaios, que tiveram um aumento no poder de compra e começaram a viajar mais nos últimos anos. Mato Grosso do Sul é um Estado que eles elegeram como destino e nós ficamos muito felizes em recebê-los”, ressalta.

Os dados do Anuário Estatístico do Turismo de Bonito – Ano Base 2017, indicam que o Paraguai foi o maior país emissor do destino, seguido de Argentina e Alemanha. 

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