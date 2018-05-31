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Turismo de aventura

Trilha de bike é experiência única para conhecer Bonito de um jeito diferente

Passeios de 9, 18 e 22 km desafiam e encantam turistas de todas as regiões do estado e do país

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/05/2018 às 10:11

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A rotina cansativa e estressante de trabalho ou estudos pode ser quebrada com um passeio de tirar o fôlego em Bonito, cidade distante a 207km de Aquidauana e pouco mais de 250km da Capital. Reconhecida mundialmente pelos inúmeros atrativos ecológicos, Bonito também pode ser desbravada sob um novo olhar: percorrendo trilhas de bicicleta em meio à deslumbrante natureza local.

Allan Vencic, sócio da operadora de cicloturismo Rota Aventura, explica como o turista pode desfrutar dessa experiência. “Nós fornecemos todo o equipamento necessário, bicicletas, capacetes, seguro e guias sempre presentes. O mais legal é que há trilhas ecológicas com paradas para banho nas cachoeiras de Bonito e pedal com paradas também noturnas. No verão, quando chegamos ao deck iluminado Ybirá Pe, os participantes não se aguentam e entram no rio à noite mesmo.”

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O empresário e instrutor de esportes de aventura ainda acrescenta que os trajetos não exigem habilidades especiais do participante. “Qualquer pessoa que saiba andar o mínimo de bicicleta completa o percurso sem problemas”, informou.

Paixão pelas trilhas de bike

Vencic relembra que há 14 anos a empresa de cicloturismo oferece os serviços em Bonito. “A Rota Aventura existe desde a época em que morava em São Paulo, então está há muito tempo no mercado. Antes, era uma empresa apenas de consultoria esportiva, que se tornou, posteriormente, uma operadora de cicloturismo. Hoje temos mais de 30 trilhas mapeadas em Bonito, a maioria passa por propriedades particulares porque tivemos esse acesso junto aos fazendeiros da região”, acrescentou.

A empresa opera com uma base no centro de Bonito. Allan ainda oferece oficinas gratuitas à população bonitense, com técnicas de ciclismo. “Nós fazemos esse trabalho social, que além do ensino das técnicas de pedal, nosso objetivo também é capacitar novos guias turísticos que se interessarem por essa área de atuação.”

Junto ao sócio, Edvan de Jesus Leite, Allan criou o primeiro grupo de cicloturismo de Bonito. Os passeios custam de 80 a 130 reais, conforme a distância e a duração do percurso. “Temos trilhas de 9, 18 e 22 quilômetros. Essas duas últimas, com paradas nas cachoeiras da cidade. Os percursos têm de 2 a 3 horas e meia de duração, conforme a escolha do turista”, descreveu.

Superação

O feedback dos turistas é o que indica a sensação de terminar uma trilha de bike em Bonito. “É impressionante. As pessoas que participam ficam extasiadas. É tido pela maioria como uma superação pessoal”, relatou Allan.

Como fazer

O passeio de bike em Bonito pode ser contratado via contato direto com a empresa e o turista seleciona qual é o mais interessante. Agentes de turismo da região também oferecem os percursos da Rota Aventura.

“Temos saídas de manhã, à tarde e à noite. Nossos horários também podem ser flexíveis, conforme a necessidade do participante, que pode utilizar os nossos equipamentos e, caso já seja um apaixonado por ciclismo, trazer sua própria bike e percorrer os trajetos com a gente”, esclareceu o empresário.

Para fazer o passeio, o turista deve estar de tênis confortável, levar roupa de banho, repelente, protetor solar e não esquecer da garrafinha de água. “Temos dois tipos de participantes: o ciclista turista, que já é um aficionado no esporte e nos procura para ampliar essas experiências e o turista ciclista, que não praticava o esporte e acaba se apaixonando tanto pela trilha, quanto pela modalidade”, concluiu Allan.

Serviço

Para quem quiser contratar os passeios da Rota aventura, basta entrar em contato:

Telefone/WhatsApp: (67) 984597900

Facebook - rotaaventurabonitoms

Instagram - @rotaaventurabonitoms

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