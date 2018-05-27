PMA prende dois homens por furto de gado em fazenda de Bonito

Furto e receptação
Os criminosos já haviam carneado uma vaca. A carne estava em um veículo Toyota Hilux, para ser transportada
Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Águas do Miranda, em Bonito, receberam denúncias de crime de abigeato (abate e furto de carne de animais) e realizaram fiscalização ontem (26) em uma fazenda, localizada no município de Anastácio e prenderam dois homens por furto.
Ao chegar na fazenda onde haveria o furto, a PMA localizou dois homens que haviam carneado uma vaca, da qual a carne já estava em um veículo Toyota Hilux, para ser transportada. O gerente da propriedade (50) havia furtado a vaca da fazenda e vendido para o homem de 42 anos, residente no Distrito de Águas do Miranda, que o ajudara a matá-la e carneá-la. A carne e o veículo foram apreendidos.
A PMA deu voz de prisão e encaminhou a carne, o veículo e os infratores à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde eles foram autuados em flagrante por furto e receptação. A pena é de um a quatro anos de detenção para cada crime. O proprietário da fazenda, residente em Campo Grande, foi comunicado sobre os fatos.
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