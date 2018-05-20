PMA autua fazendeiro por desmatamento ilegal via satélite

Operação Cervo-do-Pantanal
O pecuarista suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade
Em fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município de Ponta Porã hoje (19), a PMA do Pelotão de Dourados constatou que um pecuarista de 46 anos suprimiu 20,97 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental em sua fazenda. As medidas foram tomadas com uso de GPS e o desmatamento fora descoberto por imagem de satélites, em vistoria referente à operação Cervo-do-Pantanal.
O pecuarista suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade. No lugar da floresta desmatada havia lavoura de milho e a madeira pertencente à vegetação retirada não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.
O infrator, residente em Ponta Porã, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 21mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
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