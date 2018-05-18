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Dourados

PMA autua fazendeiro em R$ 19 mil por desmatamento ilegal para plantio de pastagem

O pecuarista (45 anos) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 09:16

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A PMA de Dourados realizou vistoria durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, em uma propriedade rural no município de Maracaju e verificou, ontem (17), que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 18,88 hectares destruídos, coincidindo com as imagens de satélites nos levantamentos anteriores para se chegar ao desmatamento.

O pecuarista (45 anos) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem, onde estava sendo criado gado. Parte da vegetação desmatada ainda estava em meio à pastagem. As atividades foram interditadas.

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O infrator, residente em Maracaju, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 19 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Operação Cervo do Pantanal

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju e Sidrolândia.

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