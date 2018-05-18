PMA autua fazendeiro em R$ 19 mil por desmatamento ilegal para plantio de pastagem

A PMA de Dourados realizou vistoria durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, em uma propriedade rural no município de Maracaju e verificou, ontem (17), que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 18,88 hectares destruídos, coincidindo com as imagens de satélites nos levantamentos anteriores para se chegar ao desmatamento.

O pecuarista (45 anos) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem, onde estava sendo criado gado. Parte da vegetação desmatada ainda estava em meio à pastagem. As atividades foram interditadas.