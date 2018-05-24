PMA supreende dois homens incendiando área para limpeza de assentamento

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização no assentamento Nova Querência, localizado no município de Terenos e flagraram ontem (23) à tarde, dois homens incendiando a vegetação de pastagem em seus lotes, sem autorização ambiental.

A PMA chegou, no momento em que os infratores provocavam o incêndio na vegetação e resíduos na área dos lotes para a limpeza. Os homens, de 36 e 52 anos, residentes no assentamento, foram autuados administrativamente e foram multados em mil reais cada um.

Segundo a corporação, nesse início e durante o período seco, a PMA realiza várias ações preventivas, no sentido de prevenir os incêndios. Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação ao problema dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente. No período mais seco, entre julho a setembro e até outubro no Pantanal, os órgãos ambientais não expedem licença para a queima controlada em Mato Grosso do Sul.