PMA autua pescador em Bonito por transporte de pescado ilegal e apreende 10 kg de peixes

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram ontem (28) à tarde, um pescador, residente em Campo Grande, por transporte de 10 kg de pescado ilegal.

Durante bloqueio na rodovia MS 345, naquele Distrito, os Policiais abordaram um veículo VW Fiat Toro, onde estava o pescador e apreenderam os 10 kg de pescado, que eram transportados sem a licença ambiental e sem a Guia de Controle de Pescado.

Diante da infração, os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900 contra o autuado de 25 anos. O pescado será doado para instituições filantrópicas.