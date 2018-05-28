PMA é acionada para capturar tamanduá e recupera veículo furtado

Porto Murtinho
Os policiais localizaram uma motocicleta furtada, escondida na mata
Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho receberam chamada para capturar um animal silvestre da espécie tamanduá-mirim, em um terreno baldio localizado na área central da cidade neste domingo (27) e localizaram uma motocicleta produto de furto. O veículo Honda Fan estava escondido na mata e recoberto com vegetação no terreno.
A motocicleta fora furtada na madrugada de hoje na cidade e foi levada à delegacia de Polícia Civil que investigará a autoria do crime. O tamanduá não estava mais no local, quando os Policiais chegaram.
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