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Arte e cultura

19º Festival de Inverno de Bonito acontece de 26 a 29 de julho

Programação do evento deve ser lançada nos próximos dias

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 12:29

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A 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) será realizada de 26 a 29 de julho. Segundo informações extraoficiais, as atrações de MS já estão definidas, faltando ainda fechar as atrações nacionais, que devem incluir Milton Nascimento, Michel Teló, a dupla Anavitória e os músicos Renato Teixeira e Almir Sater.

O governo de MS publicou via Diário Oficial, a escolha da Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social (de Campo Grande) como responsável pela organização do evento.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Bonito, a previsão é de que a programação completa seja divulgada oficialmente nos próximos dias.

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