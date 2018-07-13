19º Festival de Inverno de Bonito acontece de 26 a 29 de julho

Arte e cultura
Programação do evento deve ser lançada nos próximos dias
A 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) será realizada de 26 a 29 de julho. Segundo informações extraoficiais, as atrações de MS já estão definidas, faltando ainda fechar as atrações nacionais, que devem incluir Milton Nascimento, Michel Teló, a dupla Anavitória e os músicos Renato Teixeira e Almir Sater.
O governo de MS publicou via Diário Oficial, a escolha da Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social (de Campo Grande) como responsável pela organização do evento.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Bonito, a previsão é de que a programação completa seja divulgada oficialmente nos próximos dias.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS