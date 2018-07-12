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Cultura

Escolas de dança de Aquidauana brilham e recebem prêmios em festival da Capital

Balé do Instituto Educacional Falcão, Balé Estúdio Mayara Martins e Companhia Zari conquistam público

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 07:48

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Ginastas - Ballet Mayara Martins
Cia Zari - Modalidade Contemporâneo
Amigas de Clara - Ballet Mayara Martins
Cia Zari - Modalidade Dança Urbana
Professores da Cia Zari
Ginastas - Ballet Mayara Martins
Amigas de Clara
Palhacinhos - Ballet Mayara Martins
Ballet do Instituto Educacional Falcão
Palhacinhos
Mayara Martins com suas alunas

No último domingo (8), alunas de três escolas de dança em Aquidauana fizeram bonito em suas participações na primeira edição do CBDD Kids em Campo Grande, clássico festival de artes cênicas que reúne os melhores do segmento no país. O evento aconteceu no Teatro Glauce Rocha, na Capital.

As companhias de dança que representaram a cidade no festival foram o Balé do Instituto Educacional Falcão, comandado pela professora Patricia Otsubo, Balé Estúdio Mayara Martins, de nome homônimo da professora e coreógrafa e Companhia Zari, de Alex Feitosa e Ariane Cordeiro Batista.

Conquistas - A companhia Zari, representada pelas dançarinas Aghatta Alegre, Giovana Jacques, Maria Eduarda Castro, Valentina Silva, Beatriz Stella, Maria Clara Ribeiro e Luísa Murano, levou dois prêmios.O 1° Lugar modalidade danças urbanas com a coreografia "Métrica da Alma" de autoria de Alex Feitosa, categoria Infanto, foi selecionada para o próximo CBDD em Salvador na Bahia e também para o festival Onça Pintada de 2018. O 2° Lugar na modalidade contemporâneo foi conquistado pela coreografia "Ao Pé da Letra."

Para Ariane Cordeiro, 34 anos, os resultados foram muito importantes, já que a escola tem apenas dois anos de existência e já ganhou o reconhecimento através das premiações. "Foi além das nossas expectativas, uma alegria tremenda", comemorou.

Ariane, que vem de uma família de músicos e artistas, desde criança se dedica à arte (piano, jazz contemporâneo e teatro). Dessa vez, como coreógrafa e professora, já possui títulos importantes com a participação no CBDD na Capital. "Alex, meu esposo, também tem uma história de muitos anos na dança e nos dedicamos a ela. Esperamos que a companhia continue crescendo e obtendo resultados. Vimos que isso é possível através de muitos treinos, dedicação e amor. Aonde a gente vai somos bem queridos e queremos aumentar essa aproximação com o expectador, com o público e que as pessoas possar ver a arte."

O Balé Estúdio Mayara Martins brilhou na competição. Mayara Martins 31 anos bailarina, diretora e coreografa, trouxe para Aquidauana o prêmio da melhor coreografia de toda a competição, com "Palhacinhos": 1° lugar conjunto ballet clássico livre, 2° lugar no ballet clássico de repertório Amigas de Clara, 2° lugar conjunto jazz baby Ginastas, que foram responsáveis por conseguir vagas em competições no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e no prêmio Onça Pintada, que deverá acontecer ainda nesse ano, também no teatro Glauce Rocha. 

O Balé do Instituto Educacional Falcão representou muito bem a cidade, com Solo Clássico Livre 9 à 10 anos - Serenidade - por Victoria Luisa Vieira de Almeida. Conjunto Clássico Livre 9 à 12 anos - Tempos de Primavera - com Luara Riquelme Hypólito Barbosa, Melissa Árias Estefani, Victória Cânepa Brasiliense, Victoria Luisa Vieira de Almeida  da professora Patricia Otsubo.

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