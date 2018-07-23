25ª Festa Pantaneira encanta participantes no Refúgio Caiman em Miranda

O Refugio foi criado em 1987, como a primeira operação de ecoturismo no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Nesta edição do evento, diversos atrativos, como prova de tambor, baliza, dança das cadeiras, 'boi parado', Orquestra Pantaneira de Miranda, apresentação do grupo de dança Sonhos Mirandenses e baile com a dupla Lino & Nando agitaram o dia dos participantes desta mega festa.

No último dia 14 de julho, sábado, aconteceu uma das festas mais tradicionais da região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. A 25ª Festa Pantaneira reuniu vários amigos e admiradores da cultura, gastronomia e música típica desta região, no Refúgio Ecológico Caiman, localizado em uma fazenda de 53 mil hectares na cidade de Miranda.

Artistas da terrinha também expuseram seus trabalhos na Festa Pantaneira. Diversas peças em madeira, artesanatos em cerâmica, couro, arenito e tear mostraram a força da cultura pantaneira aos convidados da festa.

25 anos de tradição pantaneira

Roberto Kablin, dono do Refúgio Caiman, conta que há 25 anos a festa acontece em Miranda. "Já se vão 25 anos e a Caiman continua inovando. De uma competição de laço, que acontece todos os anos, a festa se tornou um encontro cultural, reunindo famílias e colaboradores que vivem na Estância. Somam-se a eles os turistas que visitam o Refúgio nessa época", explicou.

Grupos musicais e artistas da região enalteceram a cultura pantaneira, com lições de respeito ao meio ambiente. "Nossos artistas tocaram, sobretudo, nos corações das crianças e adolescentes que também curtiram a festa junto às suas famílias. Encontros como esse valorizam o que há de melhor no Pantanal de Mato Grosso do Sul", concluiu Kablin.

Pousada - O Refúgio Ecológico Caiman tem por objetivo criar e oferecer aos viajantes uma base para a integração com a natureza e a cultura pantaneiras, sempre visando a excelência nos serviços de hospedagem e gastronomia.

É composta pelo Complexo Sede e pousadas Baiazinha e Cordilheira, com operações totalmente independentes. A pousada Baiazinha está a 09 km de distância do Complexo Sede e a Cordilheira a 13 km.