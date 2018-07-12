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Miranda recebe 3º Desafio Pantanal Aventura de mountain bike em setembro

Inscrições já estão abertas e custam de R$ 90 a R$ 140 para rotas de 25 km e 50 km

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 08:26

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O município de Miranda – a 201 km de Campo Grande – receberá no dia 16 de setembro o a terceira edição do Desafio Pantanal Aventura de mountain bike. As inscrições já estão abertas.

A disputa será realizada com duas rotas diferentes, a Rota Sport com cerca de 50 km e de turismo, com aproximadamente 25 km de percurso.

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Serão premiados os cinco primeiros colocados em todas as categorias. As inscrições custam de R$ 90 a R$ 140. A largada será às 7h na Praça Agenor Carrilho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99620-2671 e as inscrições devem ser feitas pelo site portalesporte.com.br.

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