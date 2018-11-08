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Turismo de eventos

Bonito vai sediar Congresso Internacional de Engenharia em 2020

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) estima que município vai movimentar cerca de R$ 2 milhões com o evento

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/11/2018 às 11:59

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O município de Bonito vai sediar em 2020 o Congresso Internacional de Engenharia, que será realizado pela primeira vez no Brasil e na América Latina.

De acordo com o Ministério do Turismo, o impacto econômico no município deve chegar a R$ 2 milhões, conforme pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e encomendada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

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Segundo a Embratur o turista de eventos gasta, em média, U$ 329,39 durante cerca de de sete dias em que permanece nos locais em que viajam para participar de eventos. O Instituto, que investe no Programa de Apoio à Captação e Promoção de Eventos Internacionais, tem ajudado a tornar o Brasil um dos destinos mais procurados para receber grandes encontros.

Congresso

O evento trata sobre gerenciamento de ativos e leva para as cidades por onde passa diversos estudos acadêmicos sobre tendências e novas tecnologias da pasta. Tendo como público alvo engenheiros, pesquisadores, professores e estudantes, o encontro deve reunir aproximadamente 200 participantes.

A intenção principal é reunir a classe acadêmica, profissionais e cientistas de todo mundo, promovendo a pesquisa, fortalecendo o vínculo entre pesquisadores acadêmicos e profissionais da indústria no campo, além de expor os sistemas e tecnologia de ponta da Engenharia.

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