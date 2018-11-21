Prefeitura de Bonito deve contratar empresa organizadora do 15º Festival da Guavira

Eventos
A realização do festival, de acordo com o aviso de licitação, será de 6 a 8 de dezembro
A Prefeitura de Bonito emitiu comunicado sobre abertura de licitação no dia 29 de novembro, às 8 horas, para contratação de empresa especializada para planejamento, organização, elaboração e execução do 15º Festival da Guavira de Bonito.
A realização do festival, de acordo com o aviso de licitação, será de 6 a 8 de dezembro.
A mesma empresa será também responsável pela realização do evento "5º Cata Guavira", previsto para o período de 30 de novembro a 2 de dezembro.
A licitação na Modalidade Pregão Presencial será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06.
O aviso foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de MS a últia sexta-feira (16). O edital com os dados completos da licitação encontra–se disponível aos interessados no Departamento Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Bonito, na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS