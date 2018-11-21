Prefeitura de Bonito deve contratar empresa organizadora do 15º Festival da Guavira

A realização do festival, de acordo com o aviso de licitação, será de 6 a 8 de dezembro.

A Prefeitura de Bonito emitiu comunicado sobre abertura de licitação no dia 29 de novembro, às 8 horas, para contratação de empresa especializada para planejamento, organização, elaboração e execução do 15º Festival da Guavira de Bonito.

A mesma empresa será também responsável pela realização do evento "5º Cata Guavira", previsto para o período de 30 de novembro a 2 de dezembro.

A licitação na Modalidade Pregão Presencial será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06.

O aviso foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de MS a últia sexta-feira (16). O edital com os dados completos da licitação encontra–se disponível aos interessados no Departamento Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Bonito, na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro.