Família escapa ilesa de veículo incendiado entre Bodoquena e Bonito

MS-178
Pane elétrica deu início as chamas
Uma pane elétrica por volta das 7h30 deste sábado (17) incendiou um veículo de passeio na MS-178 entre Bodoquena e Bonito. Uma família que ocupava o veículo conseguiu sair antes das chamas tomarem grandes proporções.
A Polícia Militar de Bonito e o Corpo de Bombeiros de Jardim foram acionados por volta das 7h50. No entanto, por conta do deslocamento de uma cidade para outra e ausencia de vítimas, o chamado aos socorristas foi cancelado.
O carro ficou totalmente destruíudo pelo fogo. Segundo a PM de Bonito, a família foi levada a uma unidade de saúde de Bonito por outros motoristas que passavam pelo local. “O único que teria inalado fumaça, mas já recebeu atendimento foi o motorista”, pontuou um dos policiais militares.
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