5ª edição do Cata Guavira terá início nesta sexta no Sebrae de Bonito

Tem início nesta sexta-feira (30), nas dependências do Sebrae de Bonito, a 5ª Edição do Cata Guavira, evento que vai até domingo (2) e tem como objetivo divulgar, valorizar e expandir a gastronomia regional, possibilitando a troca de experiências.

O Cata Guavira 2018 também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito - por meio do Departamento de Produção e Desenvolvimento Rural - e realizará atividades na Feira do Produtor Rural do município.

Confira a programação: