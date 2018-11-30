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Cultura & Gastronomia

5ª edição do Cata Guavira terá início nesta sexta no Sebrae de Bonito

Evento tem como objetivo divulgar, valorizar e expandir a gastronomia regional e vai até doming

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/11/2018 às 15:02

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Tem início nesta sexta-feira (30), nas dependências do Sebrae de Bonito, a 5ª Edição do Cata Guavira, evento que vai até domingo (2) e tem como objetivo divulgar, valorizar e expandir a gastronomia regional, possibilitando a troca de experiências.

O Cata Guavira 2018 também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito - por meio do Departamento de Produção e Desenvolvimento Rural - e realizará atividades na Feira do Produtor Rural do município.

Confira a programação:

 
 
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