5ª edição do Cata Guavira terá início nesta sexta no Sebrae de Bonito

Cultura & Gastronomia
Evento tem como objetivo divulgar, valorizar e expandir a gastronomia regional e vai até doming
Tem início nesta sexta-feira (30), nas dependências do Sebrae de Bonito, a 5ª Edição do Cata Guavira, evento que vai até domingo (2) e tem como objetivo divulgar, valorizar e expandir a gastronomia regional, possibilitando a troca de experiências.
O Cata Guavira 2018 também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito - por meio do Departamento de Produção e Desenvolvimento Rural - e realizará atividades na Feira do Produtor Rural do município.
Confira a programação:
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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