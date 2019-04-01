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Turismo de MS lança segunda fase da campanha Visit MS na feira WTM Latin America

isitantes poderão conhecer os principais atrativos turísticos do estado por meio da tecnologia de Realidade Virtual

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/04/2019 às 08:44

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De 2 a 4 de abril, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e cerca de 30 empresários do setor e técnicos do Sebrae/MS representam o turismo sul-mato-grossense na feira WTM Latin America (Word Travel Market Latin America). O evento acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, e oferece aos expositores e visitantes uma série de oportunidades para fechar negócios, fazer contatos e estreitar relações com serviços, empresas de viagens e destinos do mundo inteiro.

Entre as ações previstas para esta sétima edição da feira, estão o lançamento da segunda fase da campanha Visit MS, que divulgará o turismo estadual de forma segmentada, com foco na terceira idade, casais, jovens, família, além do birdwatching, pesca e negócios e eventos. Serão publicados anúncios em revistas especializadas e peças da campanha serão apresentadas na plotagem do estande de Mato Grosso do Sul. Outra importante ação é a capacitação do trade internacional, que será feita pela Fundação de Turismo de MS, aproveitando a presença de hosted byers de várias partes do mundo.

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A grande atração do estande do Mato Grosso do Sul será o Virtual Experience, onde os participantes poderão conhecer alguns atrativos de Mato Grosso do Sul na forma de realidade virtual. O visitante poderá “mergulhar” por rios de águas cristalinas de Bonito – Serra da Bodoquena como se estivessem realmente em baixo d´água, mas estarão suspensos, com controles remotos para simular uma flutuação e usando óculos de realidade virtual.

Estão previstas também a divulgação do Campeonato Mundial de Mountain Bike 24 Horas Solo, que terá Costa Rica como sede. A região turística Cerrado Pantanal (Rota Norte), onde está localizada a cidade, tem potencial enorme para o turismo esportivo e de aventura. Recebe o campeonato mundial de ciclismo nos dias 27 e 28 de julho. Destaque também para a apresentação à imprensa do Rally dos Sertões 2019 que terá a capital do estado, Campo Grande, como cidade de largada.  Em 2017, Mato Grosso do Sul recebeu o Rally dos Sertões em Coxim, Aquidauana e em Bonito, destino de encerramento da competição.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, o estado busca apresentar inovações na promoção e divulgação do turismo: “Mais uma vez Mato Grosso do Sul surpreende e leva novidades para apresentar ao público nacional e internacional, como é o desdobramento da campanha VisitMS e o Virtual Experience. Estamos felizes também em ser novamente parceiros do Rally dos Sertões, já que agora Campo Grande, a capital do estado, é o destino de largada da competição em 2019. E o governador Reinaldo Azambuja estará presente conosco no estande do Ministério do Turismo para celebrar esta parceria”, ressalta.

No estande institucional da Fundtur-MS os visitantes poderão degustar o tradicional sobá (comida típica campo-grandense trazida por imigrantes japoneses de Okinawa, patrimônio imaterial da capital do MS), além de conhecer as potencialidades do turismo sul-mato-grossense através do material de divulgação. Durante os três dias de evento serão distribuídos ao público visitante materiais promocionais que destacam as regiões turísticas do estado.

Agenda MS na WTM 2019

A WTM é uma das principais feiras B2B (Business-to-business) do setor de viagens e turismo, e tem por finalidade criar oportunidades pessoais e de negócios. Ao longo de três dias, 8 mil visitantes e 600 empresas expositoras fazem networking, negociam, se atualizam com as últimas notícias do setor e ampliam seus conhecimentos com palestrantes e workshops.

Dia 2.4

  • 12h às 20h Atendimento ao público, reuniões de negócio no estande de Mato Grosso do Sul e Virtual Experience (realidade virtual para simular flutuação nos rios de Bonito – Serra da Bodoquena).

Dia 3.4

  • 9h30 Apresentação ”This is Mato Grosso do Sul” ministrada pela gerente de Mercado da Fundtur-MS, Karla Cavalcanti / no Inspire Theatre.
  • 12h às 20h Atendimento ao público, reuniões de negócio no estande de Mato Grosso do Sul e Virtual Experience (realidade virtual para simular flutuação nos rios de Bonito – Serra da Bodoquena).
  • 15h Assinatura de parceria Rally dos Sertões, com a presença do governador de MS Reinaldo Azambuja e demais autoridades envolvidas na competição (Campo Grande será o destino de largada em 2019) / no estande do Ministério do Turismo.
  • 16h Degustação de Sobá (comida típica campo-grandense trazida por imigrantes japoneses de Okinawa, patrimônio imaterial da capital do MS) / no estande do MS.

Dia 4.4

  • 12h às 20h Atendimento ao público, reuniões de negócio no estande de Mato Grosso do Sul e Virtual Experience (realidade virtual para simular flutuação nos rios de Bonito – Serra da Bodoquena).
  • 16h Degustação de Sobá (comida típica campo-grandense trazida por imigrantes japoneses de Okinawa, patrimônio imaterial da capital do MS) / no estande do MS.

Serviço

Local: Expo Center Norte, São Paulo
Período: 2 a 4 de abril de 2019
Mais informações: http://latinamerica.wtm.com

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