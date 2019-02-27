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Rio Salobra

Um dia após anúncio de construção de ponte, improvisação é arrastada pela chuva

Passarela provisória havia sido providenciada pela Prefeitura Municipal de Bodoquena e dava acesso ao Assentamento Canaã

Daniele Valentin

Publicado em 27/02/2019 às 15:50

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A chuva que atingiu Bodoquena nesta terça-feira (26) elevou o nível de água do Rio Salobra e a ponte improvisada que dá acesso ao Assentamento Canaã foi arrastada. Os moradores estão ilhados e sem luz. Um dia antes do ocorrido, o Governo já havia confirmado a construção de uma nova estrututa de concreto armado sobre o rio.

Os moradores e turistas estavam transitando por uma passarela provisória, providenciada pela Prefeitura Municipal de Bodoquena, que dá acesso ao Assentamento Canaã.

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O Prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii se reuniu em janeiro com o Governador Reinaldo Azambuja, e o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, para solução do rompimento da ponte sobre o rio Salobra.

A ponte que dá acesso ao Assentamento Canaã se rompeu no dia 27 de dezembro de 2018. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) abrirá o processo de licitação no próximo dia 13 de março, às 9 horas, na sede da Agesul, em Campo Grande.

A obra é orçada em mais de R$ 1,5 milhão, mas vencerá a empresa que oferecer o menor preço para a construção. A passagem terá 50 metros de comprimento.

 

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