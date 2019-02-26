Chuva marca chegada de frente fria na região Pantaneira

A frente fria anunciada deste o último sábado (23) se confirmou e já deu as caras na região Pantaneira. A mudança climática nesta terça-feira (26) chegou acompanhada de muita chuva nas cidades de Aquidauana, Anastácio, Jardim, Miranda e Bodoquena. A temperatura mínima, neste momento, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é de 23°C.

Ainda não são contabilizados estragos, mas para quem vive nestas regiões de Mato Grosso do Sul há alerta para os níveis dos rios. Há 10 dias, o nível do Rio Aquidauana chegou aos 5,70 metros, volume acima do normal de 3,30 metros. Em 36 horas, o acumulado de água havia somado 82,20 milímetros e a cidade entrou em alerta.