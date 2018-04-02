Abril terá o primeiro Seminário Estadual sobre a guavira

O objetivo principal do evento é contribuir com o incremento nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para o Estado, estimulando estudos técnico-científicos de produção e preservação genética da guavira, o cultivo sustentável e a geração de novos produtos a partir deste fruto típico do cerrado.

A guavira, fruta-símbolo de Mato Grosso do Sul, que já tinha Lei que a proclama como tal (Lei Estadual nº 5.082, de 7 de novembro de 2017) agora terá também seminário dedicado exclusivamente ao seu cultivo. Nos dias 12 e 13 de abril acontece o I Seminário Estadual da Guavira. O evento será promovido no anfiteatro do Complexo Multiuso Dercir Ribeiro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

É importante mencionar que a idealização do evento ocorreu em virtude da oficialização da guavira (Campomanesia spp) como fruto símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. O seminário contribuirá para reforçar a importância da guavira como símbolo da cultura sul-mato-grossense.

Construído coletivamente, o seminário conta com uma comissão organizadora composta por representantes das seguintes Instituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), UFMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Anhanguera-Uniderp, Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Sebrae e membros da Assembleia Legislativa.

Durante o evento ocorrerá exposição de fotografias e uma pequena feirinha de artesanato e de produtos à base de guavira. “Há muitas pessoas que já trabalham com o fruto, mesmo boa parte, sendo de uma forma extrativista. Então, queremos reunir essas pessoas para propor um espaço de divulgação das atividades e mostrar o potencial em torno da guavira. Hoje ela é muito utilizada em sorvetes, licores e há chefes de cozinha que fazem receitas requintadas, inclusive, para fora do Brasil”, destaca a pesquisadora do Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, Ana Cristina Ajalla.

A inscrição para o seminário é gratuita e pode ser acessada aqui.