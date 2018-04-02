Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:46

Buscar

Últimas notícias
X

Agro

Abril terá o primeiro Seminário Estadual sobre a guavira

Evento terá apoio do governo do Estado para discutir produção de fruta típica sul-mato-grossense

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/04/2018 às 08:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A guavira, fruta-símbolo de Mato Grosso do Sul, que já tinha Lei que a proclama como tal (Lei Estadual nº 5.082, de 7 de novembro de 2017) agora terá também seminário dedicado exclusivamente ao seu cultivo. Nos dias 12 e 13 de abril acontece o I Seminário Estadual da Guavira. O evento será promovido no anfiteatro do Complexo Multiuso Dercir Ribeiro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O objetivo principal do evento é contribuir com o incremento nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para o Estado, estimulando estudos técnico-científicos de produção e preservação genética da guavira, o cultivo sustentável e a geração de novos produtos a partir deste fruto típico do cerrado.

Leia Também

• Iagro convoca veterinários do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal

• Amarok carregada com agrotóxicos é apreendida por PMA

• MPMS e Embrapa firmam acordo para viabilizar construção de Laboratório de Análise de Resíduos de Agrotóxicos

É importante mencionar que a idealização do evento ocorreu em virtude da oficialização da guavira (Campomanesia spp) como fruto símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. O seminário contribuirá para reforçar a importância da guavira como símbolo da cultura sul-mato-grossense.

Construído coletivamente, o seminário conta com uma comissão organizadora composta por representantes das seguintes Instituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), UFMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Anhanguera-Uniderp, Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Sebrae e membros da Assembleia Legislativa.

Durante o evento ocorrerá exposição de fotografias e uma pequena feirinha de artesanato e de produtos à base de guavira. “Há muitas pessoas que já trabalham com o fruto, mesmo boa parte, sendo de uma forma extrativista. Então, queremos reunir essas pessoas para propor um espaço de divulgação das atividades e mostrar o potencial em torno da guavira. Hoje ela é muito utilizada em sorvetes, licores e há chefes de cozinha que fazem receitas requintadas, inclusive, para fora do Brasil”, destaca a pesquisadora do Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, Ana Cristina Ajalla.

inscrição para o seminário é gratuita e pode ser acessada aqui.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo