Senar/MS realiza quatro oficinas gratuitas neste sábado

Expogrande
O Senar/MS – Serviço de Aprendizagem Rural realizará, hoje (07), durante a Expogrande 2018, com quatro oficinas gastronômicas. As atividades serão gratuitas e acontecerão no stand da instituição, no Parque de Exposição Laucídio Coelho, sede da Acrissul.
A primeira oficina inicia às 08, sobre Doces Caseiros; em seguida, os participantes aprenderão técnicas de elaboração de Pão Integral de Batata-doce.
A partir das 14 horas, será ministrada a capacitação sobre elaboração de hambúrguer gourmet e às 19 horas inicia a oficina sobre preparação de churrasco, com técnicas que vão desde o acendimento da churrasqueira ao tempero de carnes.
As vagas de todas as oficinas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no e-mail: eventos@senarms.org.br ou pelo telefone 3320 9709.
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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