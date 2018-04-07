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Expogrande

Senar/MS realiza quatro oficinas gratuitas neste sábado

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2018 às 11:22

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O Senar/MS – Serviço de Aprendizagem Rural realizará, hoje (07), durante a Expogrande 2018, com quatro oficinas gastronômicas. As atividades serão gratuitas e acontecerão no stand da instituição, no Parque de Exposição Laucídio Coelho, sede da Acrissul.

A primeira oficina inicia às 08, sobre Doces Caseiros; em seguida, os participantes aprenderão técnicas de elaboração de Pão Integral de Batata-doce.

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A partir das 14 horas, será ministrada a capacitação sobre elaboração de hambúrguer gourmet e às 19 horas inicia a oficina sobre preparação de churrasco, com técnicas que vão desde o acendimento da churrasqueira ao tempero de carnes.

As vagas de todas as oficinas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no e-mail: eventos@senarms.org.br ou pelo telefone 3320 9709.

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