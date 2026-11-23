Nesta edição do AgroCastMS, Osmar Bastos recebe Guilherme Maia, sócio-administrador da BF///MS / Divulgação

O que começou como uma paixão por caminhonetes se transformou em uma marca reconhecida nacionalmente, conectando o universo automotivo, o agronegócio e o estilo de vida do campo. Nesta edição do AgroCastMS, Osmar Bastos recebe Guilherme Maia, sócio-administrador da BF///MS, para contar a trajetória da empresa criada em Mato Grosso do Sul e que hoje reúne quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Fundada por volta de 2013 pelos primos Matheus Palhano e Guilherme Maia, a BF///MS nasceu nas redes sociais e expandiu sua atuação para o vestuário country, classificados de veículos e jornalismo automotivo. O nome faz referência à expressão “Big Foot”, associada às caminhonetes grandes e modificadas. As três barras simbolizam o rastro dos pneus, enquanto a sigla MS representa o estado onde tudo começou.

A trajetória da marca ganhou um novo capítulo com a parceria firmada com a Mitsubishi Motors para o desenvolvimento da Triton BF///MS, uma série especial criada com a participação da comunidade apaixonada por picapes. Baseado na versão Triton Katana Terra, o modelo combina tecnologia, segurança e robustez com acessórios e elementos exclusivos de design inspirados na identidade da marca sul-mato-grossense.

Com preço anunciado de R$ 339.990, a caminhonete terá produção sob demanda, limitada ao número de unidades encomendadas.

Durante a conversa, Guilherme Maia compartilha os desafios de transformar uma paixão em empreendimento, a importância das redes sociais para o crescimento da BF///MS e os bastidores da parceria com uma das grandes montadoras do mercado.

O episódio destaca uma história de empreendedorismo que nasceu em Mato Grosso do Sul, conquistou fãs em todo o país e mostra como a identidade do campo pode abrir caminhos para grandes oportunidades de negócios.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/hx24HGEMs7Q

MS transforma paixão por caminhonetes em negócio de sucesso2

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