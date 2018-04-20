Beleza Terena é destaque de concurso em comemoração ao Dia do Índio

A vencedora na categoria feminina juvenil deste ano é Milena Rodrigues Leandro, de 14 anos. A Miss Exoqueti Terenoe fala, com timidez e simpatia ao mesmo tempo, como foi receber o prêmio. “Fiquei muito nervosa, porque não sabia se iria conseguir me classificar. Foi muito emocionante quando ganhei”, disse emocionada.

Traje, beleza e carisma. Estes foram os atributos avaliados entre os participantes do “Exoqueti Terenoe” de 2018 que, em português, significa “Beleza Terena”. O evento, que aconteceu na última quarta-feira (18) na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, em Anastácio, celebra os encantos da etnia sul-mato-grossense que compõe uma das maiores populações indígenas do Brasil.

A adolescente venceu pela primeira vez no juvenil, mas já é experiente no concurso. Em edições anteriores, Milena participou três vezes na categoria infantil, e venceu uma vez e na outra ficou em segundo lugar.

Dessa vez, Milena desfilou com traje típico da etnia, bordado com sementes, além do cocar de penas, braceletes, colares e a típica pintura facial terena. A miss recebeu 200 reais, a faixa e um quadro de presente. Em alusão ao Dia do Índio, celebrado nesta quinta-feira (19) em todo o país, o concurso é uma forma de valorização do índio na luta para manter viva a cultura tão peculiar no estado.

Índios Terena

Com uma população estimada em 16 mil pessoas em 2001, os Terena, povo de língua Aruák, vivem atualmente em um território descontínuo, fragmentado em pequenas “ilhas” cercadas por fazendas e espalhadas por sete municípios sul-mato-grossenses: Miranda, Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Nioaque e Rochedo.

Classificação

Categoria Livre feminino:

1° lugar - Milena Campos

2° lugar Lilian Borlinques

3° lugar Ana Beatriz Paulo

Categoria Livre Masculino:

1° lugar João Vitor

2° Lugar Kaio Luiz

3° Lugar Alexandre Jorge