Marido tenta enforcar a mulher e é preso em flagrante na Vila Maior

Anastácio
Caso aconteceu no final da tarde deste domingo
Mais um caso de violência doméstica aconteceu em Anastácio. Neste domingo (9), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência às 17h35 na Rua Wanderley, Vila Maior. A vítima, uma jovem de 22 anos, foi enforcada pelo companheiro, de 26 anos.
No boletim de ocorrência, consta que o casal tinha discutido e o marido passou a enforcar a mulher. Os sinais de enforcamento foram constatados no lado esquerdo do pescoço da vítima.
A PM foi acionada e prendeu, em flagrante, o agressor, que foi encaminhado à DP de Anastácio e está à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.
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