Com um pedaço de pau no portão, companheiro manda mulher “entrar pra dentro”

Segundo o registro policial, a vítima convive com o autor há aproximadamente um ano e meio, não tem filhos em comum e é a terceira vez que separam e voltam a manter relacionamento amoroso.

Mais um caso de violência doméstica aconteceu em Anastácio nesta terça-feira (13). Por volta das 19h20, discussão entre um casal, o companheiro de 25 anos e uma mulher de 33, resultou em ameaça à integridade física na casa deles, localizada na Rua Projetada D, Bairro Cristo Rei.

Após breve discussão por motivo fútil, acabou saindo correndo de sua casa para evitar maiores problemas e até mesmo agressões por parte do companheiro, que se mostrava bem alterado naquele momento.

Depois de algum tempo, ao se aproximar novamente de sua casa, flagrou o homem com um pedaço de pau em uma das mãos e ordenou: “entra pra dentro”. Por entender isso como uma ameaça, saiu correndo novamente para fugir do companheiro.

No boletim de ocorrência consta que o homem foi conduzido pela PM por estar portando uma faca no momento da abordagem. Na Delegacia de Anastácio, a mulher afirmou que não deseja representar contra o autor pelas ameaças sofridas, no entanto, solicitou medida protetiva em caráter de urgência por temer por sua integridade física.