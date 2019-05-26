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Anastácio

Após colidir em moto, condutor de Fiesta é preso com 12 latas de cerveja e 1 litro de pinga

Autor estava visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 08:18

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Um homem de 56 anos foi preso em pela Polícia Militar, após se envolver em um acidente com um motociclista na Manoel Murtinho, esquina com a Rua Severino Batista, no centro de Anastácio. Por volta das 16 horas, o condutor de um Ford Fiesta foi identificado e contido pelos policiais.

O veículo estava estacionado em frente a uma padaria. O autor confirmou que se envolveu em uma colisão com moto, mas que o motociclista saiu do local. Entretanto, os policiais constataram que o homem de 56 anos estava em visível estado de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Após revista interna no automóvel, a equipe da PM encontrou 12 latas de cerveja ainda geladas e um litro de aguardente intacta. Os policiais deram voz de prisão e o condutor foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis.

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