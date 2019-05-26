Após colidir em moto, condutor de Fiesta é preso com 12 latas de cerveja e 1 litro de pinga

Anastácio
Autor estava visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro
Um homem de 56 anos foi preso em pela Polícia Militar, após se envolver em um acidente com um motociclista na Manoel Murtinho, esquina com a Rua Severino Batista, no centro de Anastácio. Por volta das 16 horas, o condutor de um Ford Fiesta foi identificado e contido pelos policiais.
O veículo estava estacionado em frente a uma padaria. O autor confirmou que se envolveu em uma colisão com moto, mas que o motociclista saiu do local. Entretanto, os policiais constataram que o homem de 56 anos estava em visível estado de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Após revista interna no automóvel, a equipe da PM encontrou 12 latas de cerveja ainda geladas e um litro de aguardente intacta. Os policiais deram voz de prisão e o condutor foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis.
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