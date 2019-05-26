Mesmo separados há 12 anos, homem ameaça incendiar casa e matar ex-mulher

Madrugada deste domingo (26) registrou caso de violência doméstica no Jardim Campanário, em Anastácio. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar visivelmente embriagado, ameaçando a ex-mulher de 42 anos na frente da casa em que moravam juntos. Há 12 anos separados, os dois tiveram duas filhas, e uma delas teve que acionar a equipe da PM para conter o pai.

Conforme o boletim de ocorrência, o agressor não aceita o fato da ex-mulher permanecer na casa. Segundo a vítima, ela é impedida de levar qualquer pessoa conhecida no local, sob a ameaça do ex.