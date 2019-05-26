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Anastácio

Mesmo separados há 12 anos, homem ameaça incendiar casa e matar ex-mulher

Agressor não aceita venda da casa para partilha e é preso em flagrante no Jardim Campanário

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 07:59

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Madrugada deste domingo (26) registrou caso de violência doméstica no Jardim Campanário, em Anastácio. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar visivelmente embriagado, ameaçando a ex-mulher de 42 anos na frente da casa em que moravam juntos. Há 12 anos separados, os dois tiveram duas filhas, e uma delas teve que acionar a equipe da PM para conter o pai.

Conforme o boletim de ocorrência, o agressor não aceita o fato da ex-mulher permanecer na casa. Segundo a vítima, ela é impedida de levar qualquer pessoa conhecida no local, sob a ameaça do ex.

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Ainda no registro policial, consta que já há uma ordem judicial para a venda da casa e posterior partilha do bem, mas o autor se recusa a assinar o documento para a venda e alega que quer a casa e que exigia que a ex-mulher saísse do local.

O agressor teria ameaçado a vítima, afirmando que iria tocar fogo na casa e matar todos que estivessem ali. O homem, preso em flagrante, foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis. A própria filha do casal, uma jovem de 20 anos, foi chamada para depor. O caso foi registrado como ameaça (violência doméstica) e sobre o autor ainda pesa um boletim de ocorrência feito há 10 anos pela ex-mulher também por ameaça.

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