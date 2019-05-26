Mesmo separados há 12 anos, homem ameaça incendiar casa e matar ex-mulher

Anastácio
Agressor não aceita venda da casa para partilha e é preso em flagrante no Jardim Campanário
Madrugada deste domingo (26) registrou caso de violência doméstica no Jardim Campanário, em Anastácio. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar visivelmente embriagado, ameaçando a ex-mulher de 42 anos na frente da casa em que moravam juntos. Há 12 anos separados, os dois tiveram duas filhas, e uma delas teve que acionar a equipe da PM para conter o pai.
Conforme o boletim de ocorrência, o agressor não aceita o fato da ex-mulher permanecer na casa. Segundo a vítima, ela é impedida de levar qualquer pessoa conhecida no local, sob a ameaça do ex.
Ainda no registro policial, consta que já há uma ordem judicial para a venda da casa e posterior partilha do bem, mas o autor se recusa a assinar o documento para a venda e alega que quer a casa e que exigia que a ex-mulher saísse do local.
O agressor teria ameaçado a vítima, afirmando que iria tocar fogo na casa e matar todos que estivessem ali. O homem, preso em flagrante, foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis. A própria filha do casal, uma jovem de 20 anos, foi chamada para depor. O caso foi registrado como ameaça (violência doméstica) e sobre o autor ainda pesa um boletim de ocorrência feito há 10 anos pela ex-mulher também por ameaça.
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