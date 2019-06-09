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Ao ser chamado pelo nome, vítima tem dinheiro do aluguel furtado por dois rapazes

Ao questionar o motivo de pegar os 300 reais, autor teria dito “perdeu playboy”

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 10:23

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Madrugada deste domingo (9) um homem de 39 anos procurou a Polícia para comunicar o furto de 300 reais, subtraídos de sua carteira e que seriam destinados ao pagamento de seu aluguel. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava com o carro estacionado por volda das 5 horas nas proximidades do campo do Tóia, altos da cidade, em Anastácio.

Dois rapazes que, conforme a vítima, aparentavam ter aproximadamente 22 anos, chegaram e conversaram com a vítima, chamando-a pelo nome. Um deles vestia camiseta branca, enquanto o outro estava de camiseta vermelha.

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Em determinado momento, segundo o registro policial, a vítima percebeu que um deles havia pegado sua carteira e tomado o dinheiro que estava em seu interior. Quando o homem questionou o porquê de pegar a carteira, o rapaz teria dito “perdeu playboy”. Ambos saíram correndo do local.

Ainda de acordo com a vítima, após algum tempo, viu os dois suspeitos na praça de Aquidauana. Percebendo a aproximação do homem, correram mais uma vez. O caso foi registrado como furto na Delegacia de Anastácio.

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