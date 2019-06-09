Ao ser chamado pelo nome, vítima tem dinheiro do aluguel furtado por dois rapazes

Madrugada deste domingo (9) um homem de 39 anos procurou a Polícia para comunicar o furto de 300 reais, subtraídos de sua carteira e que seriam destinados ao pagamento de seu aluguel. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava com o carro estacionado por volda das 5 horas nas proximidades do campo do Tóia, altos da cidade, em Anastácio.

Dois rapazes que, conforme a vítima, aparentavam ter aproximadamente 22 anos, chegaram e conversaram com a vítima, chamando-a pelo nome. Um deles vestia camiseta branca, enquanto o outro estava de camiseta vermelha.