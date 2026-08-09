Acidente na BR-262 em Anastácio resultou nove vítimas

Voce Repórter

O grave acidente envolvendo os veículos Honda Civic e HB20 na tarde deste domingo (9), próximo ao novo trevo de acesso entre a BR-262 e a BR-419, em Anastácio, deixou ao todo nove vítimas. O acionamento das equipes de emergência ocorreu às 15h11.

De acordo com as informações iniciais do atendimento, a ocorrência envolveu uma colisão entre os dois carros. Após o impacto, um dos veículos pegou fogo, mobilizando o Corpo de Bombeiros para o atendimento e controle da situação.

No primeiro veículo, duas pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, enquanto outras duas recusaram atendimento. Uma quinta vítima recebeu atendimento da equipe do Samu.

No segundo carro, três passageiros foram encaminhados ao hospital por populares, juntamente com o motorista. Ao todo, o relatório inicial registra nove vítimas envolvidas na ocorrência.

Vítima atendida pelo Samu

Entre as pessoas socorridas estava uma mulher de 57 anos, identificada pelas iniciais S.P.S.. Segundo o registro do atendimento, ela foi encontrada em pé, em via pública, apresentando dor no ombro direito ao movimento e à palpação.

A equipe do Samu realizou a imobilização do membro. A paciente também apresentava marca do cinto de segurança na região torácica e relatava dor no local após o impacto, além de ter sido atingida pelo acionamento do airbag.

Após os procedimentos de atendimento e pranchamento completo, ela foi encaminhada para atendimento hospitalar.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, além de populares que auxiliaram no encaminhamento de parte das vítimas.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas oficialmente e deverão ser apuradas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos das demais vítimas.