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ACIDENTE FATAL

Avô morre após grave acidente com bicicleta elétrica em Anastácio

Ramão Ovedo Duarte ficou gravemente ferido após colisão com ônibus escolar em Anastácio e não resistiu aos ferimentos

Redação

Publicado em 11/08/2026 às 06:01

Atualizado em 11/08/2026 às 06:27

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Ramão Ovedo Duarte, de 55 anos, que estava na bicicleta elétrica com a neta durante o grave acidente envolvendo um ônibus escolar, morreu a caminho da Santa Casa de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (10).

A colisão aconteceu por volta das 17h, na rua Kalil Salame, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio. Por motivos ainda desconhecidos, Ramão e a neta foram atingidos pelo ônibus e receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações preliminares, Ramão ficou inconsciente e em estado grave após o acidente. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para atendimento médico na Capital, mas não resistiu e morreu durante o trajeto até a Santa Casa.

A neta também ficou ferida. Ela sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada para atendimento médico e posteriormente também encaminhada a Santa Casa da capital.

A força da colisão deixou a bicicleta elétrica completamente destruída, conforme relatos de pessoas que estavam no local.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. A morte de Ramão acrescenta uma vítima fatal à ocorrência que mobilizou equipes de emergência na tarde de segunda-feira.

O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos de Ramão Ovedo Duarte neste momento de dor.

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