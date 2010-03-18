Aquidauana: jovem é preso após danificar orelhão na Praça dos Estudantes

Durante realização de rondas pela área central de Aquidauana, a Radiopatrulha da Polícia Militar foi informada sobre um ato de vandalismo, na Praça dos Estudantes. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18), às 00h50.



O agente patrimonial da Praça dos Estudantes relatou aos policiais que um jovem estava danificando o orelhão do local. Imediatamente, a Radiopatrulha efetuou as buscas e percebeu que havia uma pessoa no orelhão que fica na esquina da Rua Sete de Setembro com a Travessa Tiradentes.



O jovem Diego Luis de Oliveira Benedito (23 anos) foi abordado pela Radiopatrulha. Em um dos bolsos dele, foi encontrada uma peça de telefone. Então, os policiais colocaram Diego na viatura e se dirigiram ao orelhão. Estava faltando uma peça no aparelho, justamente a que havia sido encontrada com o jovem.



Diante da situação, Diego foi encaminhado para a Delegacia de Aquidauana, onde foram tomadas as providências necessárias.



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