Aquidauana: PM realiza mais uma blitz e flagra adolescente conduzindo motocicleta

Na manhã desta quinta-feira (18), um adolescente (17 anos) foi flagrado conduzindo uma motocicleta, na Rua Bichara Salamene, no centro de Aquidauana. O fato aconteceu por volta das 10h20, durante mais uma blitz de trânsito, realizada pela Polícia Militar de Aquidauana.



Diante da situação, os policiais prepararam as notificações referentes ao crime de trânsito. Posteriormente, o condutor e a motocicleta foram apresentados na Delegacia de Aquidauana.



Balanço da operação



A blitz teve início às 8h30. Durante a fiscalização, foram emitidos 18 autos de infrações diversas, três autos de recolhimento de documentos e três autos de recolhimento de veículos, que, por estarem com licenciamento vencido, foram encaminhados ao Ciretran de Aquidauana.



A Polícia Militar de Anastácio também está realizando blitzes e abordagens, constantemente. No período noturno desta quinta-feira, cinco policiais militares participaram de uma uma blitz especial, na Avenida da Integração, próximo ao Banco do Brasil. A operação começou às 23h e se estendeu até a madrugada.



No total, foram vistoriados 18 veículos e 25 motocicletas. Apenas dois autos de infrações foram confeccionados.

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