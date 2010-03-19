Acessibilidade

29 De Outubro De 2026 • 22:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Aquidauana: PM realiza mais uma blitz e flagra adolescente conduzindo motocicleta

Operação especial foi realizada na manhã desta quinta-feira

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/03/2010 às 09:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã desta quinta-feira (18), um adolescente (17 anos) foi flagrado conduzindo uma motocicleta, na Rua Bichara Salamene, no centro de Aquidauana. O fato aconteceu por volta das 10h20, durante mais uma blitz de trânsito, realizada pela Polícia Militar de Aquidauana.

Diante da situação, os policiais prepararam as notificações referentes ao crime de trânsito. Posteriormente, o condutor e a motocicleta foram apresentados na Delegacia de Aquidauana.

Balanço da operação

A blitz teve início às 8h30. Durante a fiscalização, foram emitidos 18 autos de infrações diversas, três autos de recolhimento de documentos e três autos de recolhimento de veículos, que, por estarem com licenciamento vencido, foram encaminhados ao Ciretran de Aquidauana.

A Polícia Militar de Anastácio também está realizando blitzes e abordagens, constantemente. No período noturno desta quinta-feira, cinco policiais militares participaram de uma uma blitz especial, na Avenida da Integração, próximo ao Banco do Brasil. A operação começou às 23h e se estendeu até a madrugada.

No total, foram vistoriados 18 veículos e 25 motocicletas. Apenas dois autos de infrações foram confeccionados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

PESQUISA COM PROFESSORES

UFMS de Aquidauana avalia interesse em novo Mestrado em Educação

Conscientização ambiental

Jadson curte pescaria esportiva com família no Rio Aquidauana

ATENÇÃO À ESCALA

Unidades de saúde de Aquidauana terão horários especiais no feriado

Posto da Estevão e Farmácia Municipal atendem em horários específicos na segunda-feira; veja escala divulgada

GALERIAS DE FOTOS

Veja as fotos do Outubro Rosa Simasul, realizado no ESF Cândido Pinheiro Filho

Publicidade

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

ÚLTIMAS

Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Capital

Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira
Anastácio terá mais uma edição da ação solidária "Criança Feliz"

Evento anual

Anastácio terá mais uma edição da ação solidária "Criança Feliz"

Evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva; iniciativa anual conta com apoio de colaboradores

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo