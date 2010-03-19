Aquidauana: Sanesul promoverá lançamento do concurso de redação Beba Saúde

Em referência ao Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 22 de março de 1992, a Sanesul preparou um concurso especial para celebrar a data.



A empresa está lançando o concurso de redação Beba Saúde, que é direcionado para os alunos do 5º e do 6º ano das escolas estaduais de Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Naviraí, Jardim, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba.



As inscrições para o concurso são gratuitas e devem ser feitas até o dia 30 de abril, na escola onde o estudante frequenta as aulas. O resultado será divulgado a partir do dia 5 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.



Para os ganhadores, serão oferecidos prêmios que totalizam R$ 10 mil. São R$ 1 mil por cidade, divididos em R$ 500 para o primeiro lugar, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro.



Em Aquidauana, a cerimônia de lançamento do concurso acontece na próxima quarta-feira (24), às 9h. O evento será realizado na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro, situada na Rua José Bonifácio, 595, Bairro Alto.



O diretor-presidente da Sanesul, José Carlos Ribeiro, a secretária de estado de educação, Nilene Badeca da Costa, e o gerente regional de Aquidauana, Jonas Trindade, convidam a população de Aquidauana e região para a cerimônia de lançamento.

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