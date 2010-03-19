Catatau e Armazém lançam Coleção Outono-Inverno nesta sexta-feira

Aquidauana
Como sempre acontece, o lançamento da Coleção da Catatau e da Loja Armazém deverá ser um grande sucesso
ATENÇÃO À ESCALA
Posto da Estevão e Farmácia Municipal atendem em horários específicos na segunda-feira; veja escala divulgada
Capital
Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira
Evento anual
Evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva; iniciativa anual conta com apoio de colaboradores
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS