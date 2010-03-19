Catatau e Armazém lançam Coleção Outono-Inverno nesta sexta-feira

Muita roupa bonita e acessórios da moda vão fazer a cabeça da criançada nesta sexta-feira, dia 19 de março no Lançamento da Coleção Outono-Inverno das Lojas Catatau e Armazém de Aquidauana.



Como sempre acontece, o lançamento da Coleção da Catatau e da Loja Armazém deverá ser um grande sucesso e para comemorar você também está convidado para um delicioso coquetel que será servido durante toda a sexta-feira, com cobertura exclusiva do site O Pantaneiro.



Portanto, não se esqueça: as melhores marcas estarão na Catatau e na loja Armazém nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, até às 21 horas.



Prestigie!



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